Agent (28) overleden door aanrijding op A270 in Brabant

Een 28-jarige agent is aan zijn verwondingen overleden nadat hij zaterdagavond werd aangereden op de A270 in Brabant. Ook een andere agent en de bestuurder van een personenauto raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde rond 23.00 uur tussen Eindhoven en Helmond, ter hoogte van Nuenen. Het slachtoffer en zijn vrouwelijke collega waren daar uit hun auto gestapt toen ze door een auto zijn aangereden. Die raakte ook de politiewagen.

Waarom de agenten uit hun auto waren gestapt, is niet duidelijk. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht.

In de nacht van vrijdag op zaterdag was er ook al ongeval met een politieauto. In Limburg reden agenten op een stilstaande auto op de A79. Daarbij raakte één agent gewond.