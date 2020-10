In de spotlight: high end business coach Meriam Slijkerman

Ze maakte zichzelf altijd kleiner dan nodig en trok zich veel aan van wat anderen zeiden. High end business coach Meriam Slijkerman volgde lange tijd niet haar eigen pad en ziet dat veel terug bij vrouwen om haar heen. Vanuit haar persoonlijke ervaring is ze high end business coach geworden, omdat er volgens haar zoveel vrouwen zijn met fantastische ideeën, die niet de impact hebben die ze zouden willen hebben, puur omdat ze niet weten hoe de wegen te bewandelen.

Ze heeft er naar eigen zeggen wel een leventje over moeten doen, om te komen waar ze nu is. Vroeger als kind vond ze veel dingen spannend. Ze was bang voor iets nieuws en wat mensen van haar vonden. “Maar ik voelde altijd wel: volgens mij heb ik iets te brengen, maar wat dat dan precies was, dat wist ik niet.” Meriam groeit op in een klein beschermd dorp in Westfriesland en wist op haar zestiende bijvoorbeeld nog niet dat ze op een knop moest drukken om de bus te laten stoppen. “Dat had ik niet meekregen, want in het dorp waar ik woonde, reden geen bussen. Ik heb veel stappen moeten overwinnen.”

Ze rolde de zorg in, waar ze naast het helpen van mensen haar eigen persoonlijkheid heeft ontwikkeld. “Ik heb lange tijd in de jeugdzorg gewerkt, waar ik veel ervaring heb opgedaan. Binnen de jeugdzorg wist ik dat ik van betekenis kon zijn. Je werkt met kwetsbare kinderen die iemand nodig hebben om hun belangen te behartigen. Ik ben vijf jaar manager geweest bij Bureau Jeugdzorg in Regio West Friesland. Na die jaren wilde ik nog steeds mensen helpen, maar merkte ik dat ik mijn kwaliteiten ergens anders wilde inzetten. Een plek waar ik meer resultaat kan behalen en gerichter met mensen kan werken.”

Eigen bedrijf

Na bijna twintig jaar werken in de zorg was ze op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ze volgde een opleiding bij de Academie voor innovatief trainen, waar ze leerde hoe je creatieve nieuwe ideeën en oplossingen vindt voor vastgelopen vraagstukken. Ze wist meteen: dit wil ik anderen leren en zette haar eigen bedrijf op. “Ik leerde hoe je tot doorbraak innovaties kan komen en deze ook kunt doorvoeren. We leven in een maatschappij die steeds sneller gaat en als je niet weet hoe je als ondernemer je bedrijf kan door ontwikkelen, heb je straks een probleem.”

Maar zo makkelijk ging het niet, want het bedrijf kwam niet goed van de grond. Ze dacht dat het aan de crisis lag, want ze was zelf super enthousiast. Jaren laten besefte ze dat ze niet wist hoe ze haar opgedane ervaring in de markt moest zetten. “Ik deed maar wat en als reactie daarop maakte ik een terugtrekkende beweging. Ik kreeg een projectmanagement klus aangeboden binnen de gemeente, waar ik mijn kwaliteiten kwijt kon. Ik heb drie hele leuke jaren gehad, waarin ik veel kon creëren, maar er bleef iets knagen.”

“Ik wist niet hoe ik een bedrijf van de grond moest krijgen”

Haar zoekproces ging verder en ze kwam tot de conclusie dat ze vaardigheden miste. “Ik ben een slimme vrouw, maar ik wist niet hoe ik een bedrijf van de grond moest krijgen, Ik miste strategische vaardigheden op het gebied van effectieve verdienmodellen, marketing en sales. Ik kon twee dingen doen: of ik houd ermee op of ik ga het leren. Ik ben een High end sales opleiding gaan doen en werd een gecertificeerd sales coach. Ik wist dat ik niet de enige zou zijn die problemen had met het verkopen van je diensten of producten tegen goede prijzen in plaats van onder de prijs te gaan zitten. Ik ben ondernemers binnen mijn netwerk gaan benaderen of ze hier ook mee worstelen. Zes weken later ben ik met zes ondernemers aan de slag gegaan. Vier van de zes ondernemers verdubbelden hun omzet en of haalden klanten makkelijk binnen. Het gaat niet zozeer om alleen meer geld verdienen, maar om welke mogelijkheden dit biedt, bijvoorbeeld dat je een vaste baan kunt opzeggen en echt kunt werken onder je eigen voorwaarden. Maar ook iets kunnen doen voor je dierbaren en of terugdoen voor de maatschappij. Iedere ondernemer heeft zijn eigen drijfveren om goed te verdienen.”

En zo ontwikkelde Meriam zich door en ging ze op onderzoek hoe ze ondernemers naast sales kan helpen met marketing en het zetten van grotere, slimmere en efficiëntere stappen. Ze werkte toen nog zestig tot zeventig uur in de week, werd voor de tweede keer zwanger en wilde er opnieuw echt voor haar kind zijn. “Ik had al een zoon van 13 en kreeg nog een dochter, die nu bijna vier is. Ik kwam in een andere fase van mijn leven terecht. Welke keuzes wil ik maken? Door het overlijden van mensen om mij heen besefte ik dat we niet allemaal tachtig worden. Als we het hebben over kwaliteit en rust, wat is er dan nodig? Ik wil niet alleen maar werken. Het was niet langer vol te houden en ik stelde mezelf de vraag: hoe kan ik in minder uren goed verdienen en dezelfde kwaliteit en resultaat behouden? Toen ben ik me gaan verdiepen in high end ondernemen. Binnen een jaar tijd heb ik mijn bedrijf door ontwikkeld naar een high end bedrijf. Dit heeft ontzettend veel rust gebracht. Ik deel mijn eigen werktijden in en heb tijd voor mijn gezin.”

Ze wil als vrouw niet in een hokje gestopt worden en moeten kiezen tussen of haar gezin of zakenvrouw zijn. “Ik ben het allemaal en dat gun ik andere vrouwen ook. Je kan het beide zijn, zeker met het high end business model. Veel ondernemers werken met het uurtje factuurtje verdien model. Hierbij kun je eigenlijk alleen maar harder werken om meer te verdienen. Op een gegeven moment heb je een grens bereikt. Er zitten niet meer uren in een dag en je prijs heeft een limiet. De ondernemers die op dat punt zitten, hebben behoefte aan een ander verdienmodel. Ik richt me op ambitieuze ondernemers die door willen groeien. Ik help ze met het zoeken naar betere klanten uit het hogere segment tegen betere prijzen, zodat ze vanuit rust en kwaliteit kunnen werken. Het is precies zoals ik mijn eigen bedrijf ook heb ingericht. Ik ben een ervaringsdeskundige.”

“Het was tijd voor een boek om mijn kennis te delen”

Op 6 november komt haar boek Kunst van high end ondernemen – verveelvoudig je inkomen, halveer je werkuren uit. “Alles viel samen vorig jaar, ik had scherp voor ogen wat ik wil brengen. Het was tijd voor een boek om mijn kennis te delen. High end ondernemen kun je leren en is mijn motto en visie. Als ik het kan, kan jij het ook. Ik wist er vijf jaar geleden niets vanaf. Ik ben ook maar iemand die het is gaan leren en de stappen is gaan zetten. Mijn boek is super praktisch. In zeven stappen bouw jij aan je eigen groei strategie. Ik vind het zo zonde: al die slimme mensen met waardevolle ideeën die hun volle potentieel niet benutten. Het is mijn drive dat mensen gaan groeien en dat ze het potentieel wat in hun zit gaan gebruiken, gewoon omdat er nog zoveel meer zit.”

Ze helpt ondernemers die groei ambities hebben, zowel man als vrouw, die willen ondernemen vanuit rust en kwaliteit. Driekwart van de ondernemers die ze helpt, is vrouw. “Mijn visie hierop is dat vrouwen sneller en makkelijker om hulp vragen. Mannen denken over het algemeen van nature groter en maken sneller grotere stappen. Wel gaan mannen daarentegen ook sneller failliet. Vrouwen nemen kleinere stappen maar wat zij doen, doen zij goed. De valkuil hierin is dat zij te lang kleine stapjes nemen en klein blijven denken. Ik werk nu gemiddeld 20 tot24 uur per week. Ik kan mijn eigen tijd indelen en zelf kiezen met wie ik werk. Er moet voor mij een win win zijn, dat is de ultieme luxe. De coronacrisis heeft zeker impact, maar ook in deze periode kunnen ondernemers groeien. Ik sta graag naast ze als strategisch partner.”

“Ik leef mijn missie en benut mijn volle potentieel”

Alles wat ze zelf geleerd heeft, deelt ze met haar klanten. Elke stap die haar klanten zetten, heeft ze ook gezet. Ze heeft gevonden wat bij haar past en alles komt voor haar nu samen. “Ik mag trainen, coachen en adviseren. Wat ik nu doe, is als een jas die past, waar ik altijd naar gezocht heb. Ik leef mijn missie en benut mijn volle potentie en er is vraag naar. Ik kan echt het verschil maken en ik heb iets waardevols in handen.” En ten slotte nog een leuk detail: Meriam is ook zangeres. Het is op het podium dat ze geleerd heeft om haar angsten aan te gaan. “Ik wilde het zo graag, dat ik die eerste stap moest overwinnen, ook al viel ik de eerste keer door de zenuwen vier kilo af. Mijn drive was zo groot, dat ik het wel aan moest gaan. En dat is wat ik ook van ondernemers vraag: hun angsten te overwinnen, hun groeiproces aan te gaan en het te willen leren. Het durven aangaan van mijn eigen obstakels en angsten, elke keer weer in mijn leven, heeft mij gebracht tot waar ik nu ben.”