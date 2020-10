Veiligheidsberaad: meer handhaven op nieuwe regels

Veiligheidsregio’s gaan meer en strenger controleren op de anderhalve meter, de maximale groepsgrootte en het alcoholverbod. Dat zei Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, na afloop van de vergadering van de 25 veiligheidsregio’s op maandagavond.

Maandagavond hebben de veiligheidsregio’s de nieuwe handhavingskaders besproken, zodat “iedereen over het hele land dezelfde uitgangspunten hanteert”, aldus Bruls. Afgesproken is daarbij prioriteit te gegeven aan de nieuwste regels van een maximale groepsgrootte van vier mensen en het verbod op bezit van alcohol na 20.00 uur. Daarnaast wordt er strenger gecontroleerd en beboet op de anderhalve meter afstand die tot elkaar gehouden moet worden.

Ook is afgesproken dat er in plaats van waarschuwen nu ook sneller wordt beboet. Volgens Bruls zijn er de afgelopen weken honderden boetes uitgedeeld, waar dat er tussen juni en september veel minder waren. “Onze eerste prioriteit is om het slechte handelen te stoppen. Als mensen direct uit elkaar gaan, is het probleem opgelost”, aldus Bruls.

Bruls stelt dat de maatregelen nog op z’n minst een aantal weken van kracht blijven, en roept iedereen dan ook op zich “in vredesnaam aan de maatregelen te houden, want de stijging van het aantal ziekenhuisopnames is zorgelijk”. De veiligheidsregio’s wachten de besmettingscijfers van de komende dagen af voordat ze aandringen op nieuwe maatregelen. “We zitten op een kantelpunt, maar ik verwacht snel effecten te zien van de verscherpte coronamaatregelen”, zei minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid na afloop van het Veiligheidsberaad.