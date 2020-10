‘CO2-uitstoot met 8,8 procent gedaald in eerste helft van 2020’

De wereldwijde CO2-uitstoot is in de eerste zes maanden van dit jaar met 8,8 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2019, meldt het KNMI op basis van onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Nature. Een groot deel van de daling is een direct gevolg van de coronacrisis.

Het verschil in uitstoot is groter dan tijdens eerdere grote crises, zoals de Tweede Wereldoorlog, al komt dat deels doordat er nu veel meer wordt uitgestoten, waardoor de daling ook groter kan zijn.

De belangrijkste factor in de daling is het verminderde wegtransport. Dat zorgde voor 40 procent van de afname van de uitstoot. De energiesector, luchtvaart, scheepvaart en industrie stootten ook minder CO2 uit.

Het grootste verschil met vorig jaar werd gemeten in april, een maand waarin een lockdown van kracht was in veel landen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Toen werd 16,9 procent minder CO2 uitgestoten. Daarna is te zien dat de uitstoot weer toeneemt.

Vanaf 1 juli is er volgens de onderzoekers geen verschil meer te zien met 2019 en lijkt de uitstoot weer op hetzelfde niveau.

Het KNMI meldt dat de aanpak van de coronacrisis een grote invloed kan hebben op de klimaatverandering. “Investeringen in de energietransitie kunnen bijdragen aan het economisch herstel uit de coronacrisis en tegelijkertijd helpen ze de klimaatcrisis tegen te gaan.”