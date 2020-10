Bevolking groeit weer na maanden van krimp

De Nederlandse bevolking is weer gegroeid in het derde kwartaal. In de drie maanden daarvoor nam het aantal inwoners nog licht af. Het coronavirus eiste toen veel slachtoffers en tegelijkertijd kwamen tijdens de eerste golf weinig migranten deze kant op. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal inwoners nam het afgelopen kwartaal met 39.000 toe. Deze toename is kleiner dan in dezelfde periode in 2019, toen er ruim 57.000 inwoners bij kwamen.

De bevolking groeide in juli, augustus en september met name vanwege migratie. Er waren meer mensen die van het buitenland naar Nederland verhuisden dan andersom. Daardoor groeide de bevolking met 29.600 inwoners als gevolg van migratie. Dat is nog wel ruim een derde minder dan een jaar eerder. Er kwamen vooral minder mensen van buiten de Europese Unie (EU) deze kant op. De migratie uit Midden- en Oost-Europese landen zoals Polen, Roemeniƫ en Bulgarije herstelde wel weer bijna naar het oude niveau. In het tweede kwartaal droogde de migratie vrijwel volledig op vanwege de coronamaatregelen.

In het derde kwartaal werden voor het eerst dit jaar meer kinderen geboren dan er mensen overleden. Daardoor groeide de bevolking met nog eens 9500 inwoners, bovenop de toename die door migratie werd veroorzaakt. In de eerste helft van dit jaar eiste het coronavirus veel slachtoffers. Dat trok de bevolkingsgroei omlaag.