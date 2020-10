Minister over granuliet-appje Zijlstra: zou ik nooit zo doen

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) zou niet op dezelfde manier aandacht vragen voor een kwestie zoals oud-minister en partijgenoot Halbe Zijlstra (VVD) dat deed. Hij is nu topman bij infrastructuurbedrijf VolkerWessels en had mail- en appcontact met de top van Rijkswaterstaat om de kwestie rond granuliet, die volgens hem “dooretterde”, op te lossen.

Ook zei Zijlstra tegen directeur-generaal Michèle Blom van Rijkswaterstaat dat “de soap rond granuliet” nog steeds niet afgerond bleek en dat een “subtiele benadering” volgens hem niet werkte, meldde onderzoeksprogramma Zembla eerder. Hij hoopte dat directeur Blom daar “wat aan kan doen”. Critici vinden dat Zijlstra hiermee teveel druk uitoefende. “Iedereen kiest z’n eigen woorden, maar ik zou het niet zo doen,” zegt de minister over Zijlstra’s werkwijze.

De asfaltsector heeft er belang bij dat granuliet, een restproduct van asfaltproductie, gestort wordt om bijvoorbeeld zandwinningsplassen minder diep te maken. Maar die stort is controversieel en het bestuurlijke proces eromheen zat vast. Volgens Zembla heeft Zijlstra meerdere malen contact gehad met Blom om de kwestie vlot te trekken.

Van Nieuwenhuizen blijft wel benadrukken dat de berichten van Zijlstra niet doorslaggevend zijn geweest in het proces. Eerder ontkende ze al de Kamer verkeerd geïnformeerd te hebben door Zijlstra’s rol als niet doorslaggevend te kenmerken. “Dat vind ik echt onzin.”

Het besluit om granuliet als grond te bestempelen en niet als bouwproduct stond immers al vast zegt ze. Door deze omstreden maatregel kon granuliet gebruikt worden om de bodem van onder meer de Gelderse ontzandingsplas Over de Maas te verhogen. Er is veel kritiek op deze keuze, dat zou neerkomen op een papieren werkelijkheid.

De stort in Over de Maas wordt na 13 november gestopt. Tot die tijd wordt er onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit, omdat er mogelijk veel meer gevaarlijke stoffen uit het materiaal vrijkomen dan gedacht. Direct stoppen kon niet, zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) eerder in het debat. Zonder de stort zou het nemen van monsters namelijk niet mogelijk zijn. Inmiddels is er al ruim 650.000 ton granuliet in Over de Maas gestort.