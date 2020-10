Aaldersberg na aanval in Nice: alertheid in Nederland nodig

Een aanval door een moslimextremist zoals in Nice is ook in Nederland niet ondenkbaar. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Pieter-Jaap Aaldersberg zegt naar aanleiding van de gebeurtenissen in de Franse stad dat alertheid in Nederland geboden blijft. Aaldersberg spreekt in een reactie van verschrikkelijke berichten uit Frankrijk.

Aaldersberg waarschuwt dat geradicaliseerde personen ook in Nederland kunnen toeslaan. Onlangs maakte de NCTV bekend dat het dreigingsniveau op 3 van de 5 staat. Dat wil zeggen dat een terroristische aanslag in Nederland ‘voorstelbaar’ is. Aanslagen in Europa zijn doorgaans provisorisch en worden gepleegd door eenlingen, staat in het meest recente dreigingsbeeld, dat een paar keer per jaar wordt gepubliceerd.

Zeker drie mensen kwamen donderdag om om het leven door een aanval van een vermeende moslimextremist in de Franse kuststad Nice. De autoriteiten denken dat de aanvaller terroristische motieven had.