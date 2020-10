‘Reguliere en coronazorg zijn niet volledig draaiende te houden’

Het is ondoenlijk om zowel de coronazorg als de reguliere zorg de komende weken volledig draaiende te houden. Dat zegt Chief Nursing Officer Bianca Buurman in het AD. Buurman is de belangrijkste adviseur van zorgminister Hugo de Jonge over verpleegkundige zorg en pleitte eerder al voor meer geld voor het opleiden en behouden van verplegend personeel.

Volgens Buurman staan ziekenhuismedewerkers door het oplopende aantal besmettingen “met hun rug tegen de muur”. “We weten dat komende vier weken nog minimaal twee keer zoveel coronapatiënten in het ziekenhuis gaan komen. De zorg voor hen is intensiever omdat je helemaal ingepakt staat, per patiënt zijn dus meer verpleegkundigen nodig. Tegelijkertijd willen burgers met andere ziekten ook geholpen worden. We hebben gewoonweg de mensen niet om dat te doen.’’

Haar sector kampte al voordat de coronacrisis uitbrak met 40.000 functies voor verpleegkundigen en verzorgenden die moeilijk in te vullen zijn, stelt Buurman. “En dan verwachten we nu dat de covidzorg en reguliere zorg allebei geleverd kunnen worden. Dat is niet reëel. We zien nu dat die intensieve covidzorg heel erg ten koste gaat van de reguliere zorg.’’

De Chief Nursing Officer vreest dat met de personeelstekorten niet alle coronapatiënten straks nog goed verpleegd kunnen worden. De komende weken baren haar zorgen. “We hebben onvoldoende perspectief dat de besmettingscurve snel naar beneden gaat. Het ziekteverzuim in de zorg is erg groot. Er is weinig meer dat we nog van onze verpleegkundigen kunnen vragen. De sneltesten moeten snel beschikbaar komen, zodat zorgpersoneel met klachten ’s ochtends meteen weet: moet ik naar huis of kan ik aan het werk?’’