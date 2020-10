Vermiste 15-jarige Celine teruggevonden in woning in Den Haag

De 15-jarige Celine uit het Brabantse Berghem is rond middernacht aangetroffen in een woning in Den Haag. Een Hagenaar van 31 is opgepakt voor haar vermissing, meldt de politie donderdag.

Net na middernacht werd al duidelijk dat het meisje, dat sinds vrijdag werd vermist, woensdagavond laat ongedeerd was teruggevonden en dat een verdachte was aangehouden.

Eerder op woensdag werd een Amber Alert uitgegeven voor de vermissing van Celine. Volgens de politie was zij mogelijk in levensgevaar en in “zorgwekkend gezelschap”. Ze zou vrijdag door een onbekende man vlakbij haar woning in Berghem zijn opgepikt en vervolgens zijn weggereden. De politie laat weten dat “nadere info” over de zaak hoogstwaarschijnlijk donderdag volgt.