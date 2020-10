In het Limburgse Born is in de nacht van woensdag op donderdag een woning beschoten. Het gaat om een huis aan de Heer Ottostraat. Niemand raakte gewond.

Volgens de politie werd er rond 01.00 uur geschoten en zijn ter plaatse meerdere kogelinslagen gevonden. Wie de schoten loste, is niet duidelijk.