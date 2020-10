Heerlense school ontruimd bij zoektocht naar wapen

Het Vista College in Heerlen is vrijdagochtend ontruimd. De leerlingen van de middelbare school aan de Valkenburgerweg moesten het gebouw uit omdat er een wapen bij iemand in de school zou zijn gezien.

Een woordvoerder van de politie zei dat “alle etages worden schoongeveegd” op zoek naar het mogelijke wapen. Om wat voor wapen het gaat kon de woordvoerder nog niet zeggen. “Daarover spreken we nog met de melder”, zei hij. De politie is met meerdere patrouilles in de school. Nadere bijzonderheden ontbreken nog.