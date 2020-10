Van Haga, Smolders en Vlaardingerbroek willen voor FvD Kamer in

Naast Joost Eerdmans staan ook de uit VVD gestapte Tweede Kamerlid Wybren van Haga en de Tilburgse lokale politicus Hans Smolders hoog op de kandidatenlijst van Forum voor Democratie voor de verkiezingen in maart. Bij de eerste tien kandidaten staan twee vrouwen: Eerste Kamerlid Nicki Pouw-Verweij op drie en rechtsfilosoof Eva Vlaardingerbroek op plek vijf.

FvD-leider Thierry Baudet maakte dat zaterdagavond bekend tijdens een partijbijeenkomst in het Rotterdamse Ahoy. Het evenement is de aftrap van de campagne, zei Baudet, die tot aan de verkiezingen over 137 dagen zal duren.

Alle kandidaten werden het podium opgehaald om een eerste presentatie te geven over hun motivatie en idee├źn. Via YouTube volgden meer dan vijfduizend mensen de presentatie. De komende maanden gaan volgens Baudet vijfduizend vrijwilligers met bussen het land in om campagne te voeren met de slogan ‘Stem Nederland Terug’.

Afgelopen week was al bekendgemaakt dat Joost Eerdmans op nummer vier staat op de kandidatenlijst. Hij zit in de gemeenteraad van Rotterdam namens Leefbaar Rotterdam, was eerder wethouder en voor die tijd Tweede Kamerlid voor de Lijst Pim Fortuyn. Smolders was destijds de chauffeur van de vermoorde Pim Fortuyn, en wist de dader te pakken.