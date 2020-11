Opnieuw geen strenge winter in aantocht

Het wordt komende winter naar verwachting niet extreem koud. Weeronline verwacht normale temperaturen en een normale hoeveelheid neerslag. De wind komt vaak uit het westen of noordwesten en dan is er een grote kans op sombere dagen met weinig tot geen zon en geregeld motregen.

Voor koud winterweer moeten we het waarschijnlijk vooral van december hebben. Het weer is dan het rustigst met weinig wind, waardoor het tijdens heldere nachten flink kan afkoelen. Dit kan tot gladheid leiden, omdat de wegen vochtig zijn en de temperatuur onder het vriespunt duikt.

In januari en februari is er naar verwachting wat meer wind en neemt de kans op regen toe. Uiteindelijk komt de gemiddelde hoeveelheid neerslag waarschijnlijk uit op een normale som van ongeveer 210 millimeter. Daarmee kunnen de lage grondwaterstanden in het zuidoosten en oosten geleidelijk worden aangevuld.

We hoeven de winter niet geheel af te schrijven volgens Weeronline. Ook tijdens wisselvallige periodes kan het een paar dagen koud zijn en kan er sneeuw vallen. De kans op schaatsweer blijft echter klein, al valt het ook niet helemaal uit te sluiten.

Echt koud winterweer voor een langere periode zit in elk geval niet in de pijplijn. De verwachting is namelijk dat Scandinavië, Oost-Europa en Rusland een veel zachtere winter krijgen dan normaal. Wanneer de wind uit die hoek gaat waaien, brengt dat ook nauwelijks kou met zich mee.

De vorige winter was de op één na zachtste winter sinds het begin van de metingen in 1901. Door de natste februarimaand ooit gemeten verliep de winter als geheel natter dan gebruikelijk. Bovendien was het in februari bijzonder onstuimig met vijf stormen in een paar weken tijd.