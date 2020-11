Ambtenaren en bewindspersonen gebruiken niet altijd veilige ICT

Een deel van de ambtenaren bij de Rijksoverheid gebruikt nog steeds WhatsApp en eigen e-mailadressen voor het delen van vertrouwelijke informatie. Een op de vijf zou niet op de hoogte zijn van de veiligheidsrichtlijnen tijdens het thuiswerken, blijkt uit een enquête van de Algemene Rekenkamer.

Ook ministers, staatssecretarissen en hoge ambtenaren geven soms voorkeur aan WhatsApp, minder veilige tablets of smartphones. Deze vinden ze gemakkelijker of sneller dan de beveiligde apps en toestellen. Illustratief is een speciaal ingerichte, beveiligde verbinding op een van de ministeries waarmee bewindspersonen vertrouwelijk konden overleggen. Die werd niet gebruikt, meldt de Algemene Rekenkamer.

Ambtenaren zeggen dat de communicatie over de veiligheidsvoorschriften niet altijd helder is. Vooral over WhatsApp, MS-Teams, Sharepoint of Dropbox heerst onduidelijkheid. Op de interne site staat dat WhatsApp onder bepaalde voorwaarden mag, terwijl het bij meerdere ministeries nadrukkelijk niet is toegestaan. 7 procent van de ondervraagden appt nog en 16 procent gebruikt nog een e-mailadres dat privé is, terwijl dit niet mag.

Sinds maart werken vrijwel alle 175.000 ambtenaren van de Rijksoverheid thuis. Eerder kwam er een beveiligingslek in de software van Citrix aan het licht. Dat programma wordt ook door veel ambtenaren gebruikt om op afstand te kunnen werken. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat de zaak onderzoeken.