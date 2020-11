Burgemeesters willen algeheel vuurwerkverbod om corona

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, pleiten samen voor een algeheel vuurwerkverbod rond de jaarwisseling. Zij willen dat het afsteken en de verkoop van rotjes en pijlen dit jaar niet doorgaat. “Vuurwerk zorgt niet alleen voor schade en legt een enorme druk op de hulpdiensten, het brengt dit jaar ook veel onzekerheid en spanningen met zich mee”, aldus voorzitter Hubert Bruls namens de burgemeesters.

De Tweede Kamer debatteert deze week over zo’n verbod. Het kabinet hoopt hiermee de door corona overbelaste zorg te ontzien. “Het wordt een ongewisse jaarwisseling. Deze maatregel helpt om iets meer rust te brengen. Ook voor de ziekenhuizen en huisartsen, want hierdoor krijgen zij minder patiĆ«nten binnen”, stelt Bruls, de burgemeester van Nijmegen.

Hij beseft dat veel mensen enorm uitkijken naar het moment dat zij mogen ‘knallen’. “Wij moeten het virus op afstand houden. Dit is de meest ernstige crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Wij moeten allemaal dingen laten die we heel erg leuk vinden. Als het vuurwerk een van de dingen is die wij moeten inleveren, dan is dat zo.”

Op de agenda van veel burgemeesters stond al langer een wens om het afsteken te verbieden. Het liefst willen zij dat er dit jaar helemaal geen vuurwerk mag worden verkocht. Maar dat is niet aan hen, verduidelijkt Bruls. Zij kunnen dit niet verplichten, dat moet het kabinet doen.

Tijdens het Veiligheidsberaad waarbij ook de ministers Hugo de Jonge en Ferd Grapperhaus aanschoven, stonden maandagavond nog de illegale feestjes op de agenda. “Wij hebben geconcludeerd dat, omdat de boetes zo laag zijn, dit de organisatoren van dit soort feesten en bezoekers niet afschrikt. Ook het in beslag nemen van de apparatuur werkt niet, omdat deze spullen vaak zijn gehuurd. Daarom zijn wij aan het kijken hoe wij met name de organisatoren harder kunnen treffen”, waarschuwt de burgemeester van Nijmegen.

De burgemeesters hopen dat Den Haag dinsdag met nieuwe landelijke en geen regionale regels komt. “Het draagvlak voor een landelijk pakket is verreweg het grootst. Dat is het duidelijkst en beste uit te leggen aan iedereen.”