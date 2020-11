De Jonge: aantal besmettingen in Nederland nog veel te hoog

Het aantal besmettingen in Nederland is nog veel te hoog. Om die ernst kracht bij te zetten, schuift coronaminister Hugo de Jonge maandagavond aan bij het Veiligheidsberaad. Samen met de 25 burgemeesters van de veiligheidsregio’s bespreken hij en minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) welke aanvullende maatregelen nodig zijn om het coronavirus terug te dringen.

Volgens De Jonge lijkt de hoeveelheid nieuwe besmettingen te dalen, maar het aantal ziekenhuisopnames blijft gelijk. “De druk op de zorg is fors”, aldus de minister. Tijdens de bijeenkomst bekijken de burgemeesters en de ministers of de cijfers echt dalen, of de afname snel genoeg gaat en welke maatregelen dit kunnen bespoedigen. “Wij kijken wat er nodig is in het land.”

Dinsdag maakt het kabinet bekend welke maatregelen het worden. De Jonge wil niet ingaan of hij behalve aan landelijke ook aan regionale maatregelen denkt. “Voor meerdere regio’s zijn er wel redenen voor zorg.”

Dordrecht is zo’n gebied. Vorige week nam het ziekenhuis een dag lang geen nieuwe coronapatiĆ«nten meer op. “Zondag was het weer extreem druk. Toen zat het ziekenhuis opnieuw tegen dat moment aan. Dat is een groot punt van zorg. Bij ons nemen de cijfers niet af of stabiliseren niet. Integendeel, bij ons neemt het aantal besmettingen toe”, liet burgemeester Wouter Kolff voorafgaand aan het beraad weten.

Hij pleit voor “maatregelen die het meest effectief zijn en die de minste schade aan de samenleving brengen”. Hij oppert bijvoorbeeld een avondklok in te stellen of strenge regels te laten gelden voor plekken waar veel mensen komen, zoals “te drukke bouwmarkten”.