Dit jaar al veel valse rijbewijzen onderschept

In Nederland zijn in de eerste negen maanden van dit jaar al 489 valse rijvaardigheidsbewijzen onderschept. Daarvan werden alleen al aan de grens 215 valse of vervalste rijbewijzen in beslag genomen, tegenover 122 een jaar eerder. Dat bevestigt een woordvoerder van de marechaussee maandag na berichtgeving door De Telegraaf.

In 2019 werden in totaal 491 valse rijbewijzen gevonden. Het gaat volgens de woordvoerder niet alleen om criminelen, maar ook om mensen die bijvoorbeeld een rijbewijs hebben gekocht op internet.

“Opvallend is dat zelfs tijdens de eerste rit van de Eurostar, vorige week maandag, tijdens een controle een man met een valse id-kaart uit de trein is gehaald. Hij wilde naar Londen reizen”, zegt de woordvoerder.

Hoeveel valse paspoorten zijn onderschept is nog niet bekend. Die balans wordt in januari opgemaakt, aldus de woordvoerder.