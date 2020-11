Kabinet overweegt tijdelijk sluiten musea, theaters en bioscopen

Het kabinet overweegt nieuwe coronamaatregelen die de groepsgrootte moeten beperken, zoals het tijdelijk sluiten van musea, theaters en bioscopen. Dat zeggen ingewijden op basis van berichtgeving door De Telegraaf en RTL Nieuws.

Er wordt dinsdag een besluit genomen over de te nemen maatregelen. Nu is er nog geen overeenstemming. Er zouden nog andere plannen op tafel liggen, waarover nog in de hele breedte gediscussieerd wordt. Welke dit zijn, is niet bekend. Wel zou het niet realistisch zijn dat de zwaarste van die plannen worden ingevoerd, zeggen bronnen.

Zondag werd er lang overlegd op het Catshuis. Een deel van het kabinet sprak daar met RIVM-baas Jaap van Dissel over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Er werd intensief gesproken over de sociale, economische en medische belangen die samenhangen met de coronamaatregelen.

Premier Mark Rutte zei vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie nog geen redenen te zien voor extra coronamaatregelen. Wel was het mogelijk “dienstig” om extra maatregelen te nemen, zodat de daling van het aantal coronabesmettingen sneller gaat. Nieuwe regels moeten wel goed afgewogen worden met mogelijke economische schade, zei hij toen.

Dinsdagavond is er weer een persconferentie met Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Zij geven dan meer duidelijkheid, waarschijnlijk ook over de kerstvakantie en de horecasluiting. De Jonge zei vorige week dat de nu geldende maatregelen tot in december gaan duren, maar dat was nog geen kabinetsbesluit.

Het aantal coronabesmettingen was zondag onder de 9000 gezakt, terwijl die vrijdag nog boven de 11.000 lagen. Toch blijft de druk op de zorg onverminderd groot. Volgens ingewijden geven de dalende cijfers nog geen reden tot juichen.