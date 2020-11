Verdachte van brandstichtingen Leidschendam opgepakt

De politie heeft maandagochtend een 26-jarige man uit Leidschendam aangehouden die wordt verdacht van het stichten van een aantal branden in zijn woonplaats. Sinds april zijn in Leidschendam geregeld auto’s en andere voertuigen in brand gestoken.

De politie kon niet zeggen van hoeveel brandstichtingen de man wordt verdacht. “Dat moet naar voren komen in het onderzoek”, aldus een woordvoerder.

“Voor de slachtoffers van de autobranden, maar ook voor alle ongeruste inwoners waarvan er sommige zelfs ’s avonds bang waren op straat, is dit goed nieuws”, zegt burgemeester Klaas Tigelaar van de gemeente Leidschendam over de aanhouding. “Brandstichting is onacceptabel. Dit is een goed resultaat in het lopende onderzoek.”