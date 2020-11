Cel en tbs voor man die prinses Amalia bedreigde

Een 32-jarige man uit Zwolle heeft dinsdag drie maanden cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor het bedreigen van prinses Amalia. Hij benaderde haar via Instagram en dreigde haar op Koningsdag op te zoeken.

Wouter G. stuurde de berichten in januari naar het Instagram-account van de prinses en dat van een vriend van haar. Hij zou de prinses persoonlijk benaderen op Koningsdag. “Ja meisje, er is geen ontkomen aan”, schreef hij onder meer. Hij beschreef seksuele handelingen die hij haar aan zou doen en stelde te sparen voor een pistool.

De prinses heeft die berichten gelezen en G. heeft bekend haar die teksten gestuurd te hebben, stelt de rechtbank in Zwolle. Hij verweerde zich met de stelling dat hij niet wist dat het haar persoonlijke account was waar hij die teksten naartoe stuurde. Maar op zijn computer zocht hij juist gericht naar haar account.

De rechtbank concludeert dat de man een obsessie voor het koningshuis heeft ontwikkeld en in het bijzonder voor prinses Amalia. Zo is hij begin 2016 in verwarde toestand gesignaleerd op het terrein van Villa Eikenhorst waar Amalia destijds woonde. Hij vroeg toen naar haar. Ook stuurde hij nadat hij in januari was opgepakt meerdere brieven vanuit de gevangenis naar de koninklijke familie.

Zijn dreigementen in januari dit jaar waren concreet te noemen. Hij dreigde Amalia en de vriend te doden, te mishandelen en de prinses te verkrachten. Ook probeerde hij een toneelvoorstelling te verzorgen bij de prinses op school en gaf hij aan in februari daarheen te gaan. “Een bedreiging die uitermate beangstigend moet zijn geweest”, aldus de rechtbank.

De tbs wordt voor maximaal vier jaar opgelegd. Dwangverpleging is noodzakelijk omdat G. weigert medicatie in te nemen. De man lijdt aan schizofrenie en heeft gewelddadige denkbeelden. Eerdere behandelingen zorgden niet voor het gewenste resultaat. Tegen de man was tien maanden cel en tbs met dwangverpleging geƫist.