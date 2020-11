COA wil asielzoekers onderbrengen in hotels en vakantieparken

Omdat er een tekort is aan opvangplekken voor asielzoekers gaat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op korte termijn asielzoekers onderbrengen in hotels, vakantieparken en ander commercieel vastgoed. Ook roept het kabinet provincies en gemeenten op meer huisvesting te vinden voor asielzoekers die een verblijfsvergunning (vergunninghouders) hebben gekregen.

Gemeenten moeten volgend jaar veel meer woonruimte voor vergunninghouders vinden, terwijl er al een woningtekort is. Dit jaar moeten ze in totaal 12.000 asielzoekers huisvesten. De verwachting van het COA is dat gemeenten in 2021 voor 27.000 asielzoekers een woning moeten vinden.

Er is meer woonruimte voor deze groep nodig omdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een achterstand in asielzaken aan het wegwerken is. Een oplossing wordt onder meer gezocht in tussenvoorzieningen of doorstroomwoningen voor vergunninghouders. Ook gaat er mogelijk geld van het COA naar gemeenten die snel vergunninghouders opnemen.

Verder gaat het COA opnieuw kijken hoe in asielzoekerscentra extra plaats kan worden gecreĆ«erd. Zo wordt gekeken of er tijdens een verbouwing toch extra plekken kunnen komen. Als “uiterste redmiddel” wordt crisisnoodopvang gezien. Dan worden asielzoekers voor een korte periode ondergebracht in bijvoorbeeld een sporthal.