Dierenpark Amersfoort dicht vanwege ontsnapping, ‘mogelijk gevaar’

Dierenpark Amersfoort is dinsdagochtend abrupt dichtgegaan in verband met “een ontsnapping” die mogelijk gevaar op kan leveren voor bezoekers. Volgens het park op Facebook is de situatie “onder controle en het is veilig”, maar onduidelijk is welk dier of dieren is/zijn ontsnapt, of dat nog in het park is, en of er bezoekers vastzitten in het park.

“Wij onderzoeken wat er precies is gebeurd, daarom is ons park de rest van de dag gesloten. Wij komen later vandaag met een bericht”, is het enige dat het park communiceert op Facebook. Er is vooralsnog geen woordvoerder bereikbaar.

Mensen reageren op de Facebookpost: “Wat hebben jullie dit netjes geregeld. We zitten met z’n alle veilig binnen. Er wordt rekening gehouden met de 1,5 meter. Hopelijk worden de dieren snel gevonden en kunnen ze veilig terug naar hun verblijf.” Iemand anders zegt: “wij waren bij het restaurant. En moesten het restaurant in. Er zijn 4 chimpansees ontsnapt.”