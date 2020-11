Nieuwe coronagevallen voor het eerst in twee maanden gedaald

De afgelopen zeven dagen zijn 64.087 nieuwe gevallen van het coronavirus gemeld bij het RIVM, de eerste daling in twee maanden. Vorige week meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 67.542 positieve tests. Dat komt neer op een afname van 5 procent.

“Vooral in de laatste dagen zagen we een lager aantal meldingen. Dat lijkt een effect van de maatregelen die eind september en medio oktober van kracht werden”, zegt het instituut in een toelichting.

Toch gaat de daling volgens het RIVM nog niet hard genoeg. Het zogeheten reproductiegetal, het cijfer dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt onder de bevolking, daalde afgelopen week iets tot 1,1. De overheid wil dat het reproductiegetal onder de 1 komt. Dan dooft de uitbraak langzaam uit. “Het aantal besmettelijke personen blijft hoog”, aldus het instituut. Het RIVM wijst er ook op dat er in de leeftijdsgroepen boven de 60 jaar nog geen daling van het aantal positief geteste mensen te zien is.

Ook werd bekend dat het aantal sterfgevallen verder is opgelopen. In de afgelopen week zijn 435 sterfgevallen door het coronavirus gemeld. Vorige week meldde het instituut 329 corona-sterfgevallen en de week daarvoor 185.

Het RIVM maakte ook bekend dat 1966 mensen vanwege het coronavirus waren opgenomen op een verpleegafdeling van een ziekenhuis, en dat 321 mensen op een intensive care waren opgenomen. Een week eerder waren dit er respectievelijk 1739 en 333.