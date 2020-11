Ook expo over wereldwijd geliefde Bob Ross moet wachten

In Museum MORE in Gorssel is de teleurstelling over de nieuwe coronamaatregelen groot. Het museum zou juist komende zondag een bij voorbaat al veelbesproken tentoonstelling openen van werk van Bob Ross (1942-1995), de man die miljoenen mensen in tal van landen wist te boeien met zijn tv-serie The Joy of Painting. Daarin maakte hij telkens weer in een razend tempo een schilderij.

Het kabinet kondigde dinsdagavond aan dat publieke locaties, waaronder musea, de komende twee weken de deuren moeten sluiten.

Ross, altijd buitengewoon goedgemutst, maakte 381 afleveringen waarin hij onder het oog van de kijker lustig bergen, bomen, watervallen, bospaadjes en meertjes schilderde. De tv-serie liep van 1983 tot 1994 en is nog herhaaldelijk ergens te bekijken.

Museum MORE zegt het eerste museum ter wereld te zijn dat een solotentoonstelling aan de Amerikaanse landschapsschilder wijdt en er werd al rekening gehouden met enorme belangstelling die zelfs verruiming van de openingstijden noodzakelijk zou kunnen maken. De schilderijen zijn al in het museum: 39 uit de VS en één uit Nederland.

MORE ontwikkelde de tentoonstelling samen met het Amerikaanse Bob Ross Inc, het bedrijf dat Ross oprichtte samen met onder anderen zijn echtgenote Jane. Gehoopt wordt dat de bruiklenen langer mogen blijven om de tentoonstelling door te kunnen schuiven. Ze zou duren tot 2 april. Die lange duur kan een korte tijdelijke sluiting dus nog wel goed maken, aldus een woordvoerster.