Ruim 400 kilo cocaïne gevonden in container Rotterdamse haven

Tijdens een controle in de Rotterdamse haven hebben douane en politie 410 kilo cocaïne aangetroffen. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 30 miljoen euro en zijn inmiddels vernietigd, aldus het Openbaar Ministerie.

De cocaïne zat verstopt in een container die een 50-jarige man uit België zonder toestemming van het terrein af wilde rijden. De man is aangehouden. De container was afkomstig uit Brazilië en gevuld met een grondstof voor de staalindustrie. De lading was bestemd voor een bedrijf in Frankrijk dat volgens het OM vermoedelijk niets te maken heeft met deze drugssmokkel.