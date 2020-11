Zwembranche zag sluiting ‘totaal niet aankomen’

De zwembaden in Nederland zagen een tijdelijke sluiting “totaal niet aankomen”. Dinsdagavond kondigde het kabinet verscherpte coronamaatregelen aan waarbij ook zwembaden voor in ieder geval twee weken de deuren moeten sluiten.

“Tijdens de maatregelen in maart hadden we als zwembranche eerder een uitzonderingspositie, ook omdat het virus afgebroken wordt in zwemwater”, verduidelijkt Guust Jutte van de Koninklijke Nederlands Zwembond (KNZB) en lid van de corona zwemstuurgroep, zijn verbazing. “Er zijn voldoende wereldwijde onderzoeken waaruit blijkt dat chloor corona afbreekt. Onder water is bijna de veiligste plek waar je kunt zijn.”

Jutte heeft dan ook een dubbel gevoel bij de maatregelen. “Laten we voorop stellen dat we met z’n allen de nodige offers moeten brengen om dit virus te verslaan. Als dit daaraan bijdraagt, moeten we dat doen”, beschrijft Jutte zijn gevoel. “Maar de gevolgen zijn enorm voor mensen die dagelijks zwemmen, zoals bejaarden die zich fit houden met baantjes zwemmen, tot en met de zwemlessen die van groot belang zijn in zo’n waterrijk land. Daarnaast krijgt ook het verenigingsleven een knauw.”

De sluiting geeft extra druk op de sector die al in zwaar weer zit. “Het zwembad staat bij veel gemeenten al onder druk. Het is een dure voorziening en lastig om open te houden. Een tijdelijke sluiting brengt, net als bij bijvoorbeeld theaters, de continu├»teit in gevaar”, legt Jutte uit.