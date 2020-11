DJ Mag onthult nummer 1-dj op Paleis op de Dam

De bekendmaking van de nummer 1-dj van de wereld vindt dit jaar op een bijzondere manier plaats. Normaal gebeurt dit tijdens het Amsterdam Music Festival op het Amsterdam Dance Event, in aanwezigheid van 40.000 mensen. Maar door de coronapandemie kan dat dit jaar niet.

In plaats daarvan wordt zaterdag de naam van de winnaar virtueel bekendgemaakt. Op hetzelfde moment dat dit online gebeurt, wordt de naam van de winnaar geprojecteerd op het Paleis op de Dam in Amsterdam. Dat heeft DJ Mag, het magazine dat de verkiezing organiseert, woensdag gemeld, en pr-bureau Snapchat.

Het is nog niet duidelijk hoe laat de bekendmaking is; dat tijdstip volgt later deze week.