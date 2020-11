Iets minder coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Ziekenhuizen hebben woensdag iets minder coronapatiënten binnengekregen. In totaal behandelen de Nederlandse ziekenhuizen nu 2572 coronapatiënten. Dat zijn er 81 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensivecareafdelingen liggen nu 612 coronapatiënten, 3 meer dan de dag ervoor. De meeste mensen met Covid-19 liggen op een verpleegafdeling.

Door de drukte zijn het afgelopen etmaal 42 patiënten overgebracht naar ziekenhuizen in andere regio’s, van wie 9 ic-patiënten. In grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag liggen veel coronapatiënten in het ziekenhuis.