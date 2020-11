8 miljoen ingevulde keuzes in het Donorregister

Ruim 8 miljoen mensen hebben inmiddels in het Donorregister laten weten of ze wel of niet orgaandonor willen zijn, meldt het ministerie van VWS donderdag. 51,1 procent van de mensen die hun keuze hebben ingevuld zegt ja tegen orgaandonatie. 37,6 procent kiest ervoor geen donor te worden en 11,3 procent laat de keuze aan iemand anders over.

Op 1 juli ging de nieuwe donorwet in. Mensen die geen keuze maken, komen uiteindelijk in het Donorregister te staan als personen die ‘geen bezwaar’ hebben tegen donatie. Dat betekent dat je organen en weefsels na je overlijden naar een patiĆ«nt kunnen gaan. Tot 1 september hadden 7,4 miljoen mensen een keuze gemaakt.

Tamara van Ark, minister voor Medische Zorg en Sport noemt het aantal “mooi”. “Want als je zelf een keuze invult, is het na je overlijden voor je partner of familie duidelijk hoe jij dacht over het doneren van organen en weefsels.”