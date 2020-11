Aantal nieuwe coronagevallen tot minder dan 7000 gedaald

Het aantal gemelde nieuwe coronabesmettingen is donderdag tot onder de 7000 gedaald, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend kwamen er bij het instituut 6996 meldingen binnen van positieve tests. In het voorgaande etmaal ging het om 7646 nieuwe gevallen. Dat betekent een afname van 650 in het afgelopen etmaal. Het waren er aanvankelijk 7657 tussen dinsdag en woensdag, maar dat is donderdag bijgesteld.

Het aantal door Covid-19 veroorzaakte sterfgevallen nam het afgelopen etmaal met 87 toe. Dat betekent niet dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Deze informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven aan het RIVM. Woensdag werd bekend dat 106 mensen recentelijk waren overleden aan het coronavirus.

In de afgelopen zeven dagen zijn er ruim 60.000 positieve tests geregistreerd. Sinds het begin van de uitbraak in februari zijn er meer dan 390.000 Nederlanders positief getest.

Eerder deze week maakte het RIVM bekend dat het aantal nieuwe coronagevallen op weekbasis voor het eerst in twee maanden is gedaald. Het instituut waarschuwde echter ook dat de daling nog niet hard genoeg gaat en dat het aantal besmettelijke personen hoog blijft.

Vooral in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gaat het volgens de laatste cijfers nog niet goed. Daar registreerde het RIVM het afgelopen etmaal 915 positieve tests. De regio Haaglanden noteerde 537 nieuwe besmettingen, gevolgd door Utrecht met 513 nieuwe gevallen. Amsterdam-Amstelland registreerde 489 positieve tests en Midden- en West-Brabant 441.