Minder diagnoses borst- en darmkanker door coronacrisis

Door de coronacrisis dit voorjaar zijn minder diagnoses borst- en darmkanker gesteld. Behalve uitgesteld huisartsenbezoek en late doorverwijzing naar het ziekenhuis is het tijdelijk stopzetten van de bevolkingsonderzoeken ook een verklaring voor het lagere aantal diagnoses. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), dat gebaseerd is op gegevens uit de pathologiedatabase Palga.

In de leeftijdsgroepen die voor de bevolkingsonderzoeken worden uitgenodigd was de daling in het aantal diagnoses veel groter dan in de andere leeftijdsgroepen. Bij borstkanker en de voorstadia daarvan gaat het om een derde minder diagnoses bij 50- tot 74-jarigen en bij darmkanker om een vijfde minder diagnoses bij 55- tot 75-jarigen, de leeftijdsgroep die voor het bevolkingsonderzoek wordt uitgenodigd.

Doordat mensen minder terughoudend zijn om naar de huisarts te gaan en na het geleidelijk opstarten van de bevolkingsonderzoeken steeg het aantal diagnoses gedurende de zomer weer naar het verwachte niveau. Er is echter nog steeds een achterstand van ongeveer 2000 borstkankerdiagnoses en ongeveer 1000 darmkankerdiagnoses.

IKNL-onderzoekers Avinash Dinmohamed en Sabine Siesling hebben hun bevindingen gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Hematology & Oncology. Zij benadrukken dan ook het belang om naar de huisarts te gaan bij klachten en om gehoor te geven als mensen een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek ontvangen.