Rutte kan omstreden avondklok in risicogebieden niet uitsluiten

Minister-president Mark Rutte vindt een avondklok in regio’s waar nog veel mensen met corona besmet raken “ook niet prettig”, maar zegt die omstreden en zeer ingrijpende maatregel niet op voorhand te kunnen uitsluiten. “Wij zitten helaas niet in een fase waarin we die luxe hebben”, aldus de premier tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Rutte benadrukt dat hij sluiting van bijvoorbeeld de horeca en van bibliotheken ook “verschrikkelijk” vindt. Het sluiten van scholen en winkels ziet hij evenmin zitten, maar ook die mogelijke aanvullende maatregelen kan hij gezien het nog altijd te hoge aantal besmettingen niet uitsluiten. “We zijn aan het bestuderen of het nodig is”, zegt hij.

De premier erkent dat een avondklok waarschijnlijk niet direct bijdraagt aan een daling van het aantal infecties. Maar het kan wel zorgen voor een betere naleving van de gedragsregels en vergemakkelijkt de handhaving. Rutte wijst erop dat thuisfeestjes nog altijd een bron van veel besmettingen zijn. “Achter de voordeur mogen wij niet handhaven”, zegt hij. “Maar wat je hiermee doet is dat je voor de voordeur wel kunt handhaven.”