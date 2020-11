Twee minuten stilte bij herdenking doodgeslagen man in Arnhem

Met twee minuten stilte hebben tientallen mensen in het Arnhemse Spijkerkwartier zaterdagavond de 73-jarige buurtbewoner herdacht die vorige week door een groep jongeren op straat werd mishandeld. De Arnhemmer overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Na afloop van het stiltemoment klonk er spontaan applaus voor het slachtoffer. Op de plek waar hij vlakbij zijn huis aan de Spijkerstraat werd mishandeld, lagen bloemen en er werden lichtjes aangestoken. Ook burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem was aanwezig bij de herdenking.

De organisatoren van de herdenking hadden mensen gevraagd om 1,5 meter afstand te houden. De meeste mensen hielden zich hieraan. Volgens de organisatie waren er zo’n vijfhonderd belangstellenden.

Voor de mishandeling zijn meerdere voornamelijk minderjarige jongeren opgepakt. Vier van hen zitten nog in de cel.

De politie is nog bezig met een onderzoek naar het geweldsincident. Het is nog niet bekend wat de aanleiding was om de Arnhemmer van zijn fiets te slaan.