Arib: Kamer steunt Wilders bij aangifte na bedreiging

De beelden van een man die in een video op een foto van het gezicht van PVV-leider Geert Wilders schiet, laten zien “hoe heftig de bedreigingen zijn” aan het adres van de politicus. Dat zegt Kamervoorzitter Khadija Arib in een reactie op de video. “Wilders heeft aangegeven zelf aangifte tegen Sait Cinar te willen doen; de Tweede Kamer steunt hem daarin”, zegt Arib.

De voorzitter van de Tweede Kamer benadrukt dat parlementariĆ«rs “hun werk in vrijheid moeten kunnen doen, en daar op geen enkele manier in worden belemmerd. Het is afschuwelijk dat Geert Wilders, een gekozen volksvertegenwoordiger, al jaren een onvrij leven leeft door alle doodsbedreigingen”, schrijft Arib. Wilders wordt sinds 2004, enkele dagen na de moord op Theo van Gogh, beveiligd.

Sait Cinar, de man in de betreffende video, stelt tegen Hart van Nederland dat hij “gewoon de provocatie opzocht”.