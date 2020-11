Minder coronapatiënten opgenomen, toelichting Ernst Kuipers

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalt, de speciale afdelingen voor mensen met het coronavirus beginnen langzaamaan wat leger te worden. Daarom geeft Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, maandag weer een toelichting op de laatste stand van zaken. Dat doet hij namens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), dat de afgelopen weken patiënten heeft verdeeld over het land om de drukte in de ziekenhuizen beheersbaar te houden.

Het aantal opgenomen coronapatiënten is vijf dagen op rij gedaald. Afgelopen dinsdag behandelden de ziekenhuizen 2653 patiënten, op zondag waren dit er 2295. Op de verpleegafdelingen zijn de laatste paar dagen meer dan 300 bedden vrijgekomen. Hoe sneller dat aantal daalt, hoe sneller de reguliere zorg weer op gang kan komen en hoe sneller de coronamaatregelen kunnen worden versoepeld.

Toen het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen in de loop van september begon te stijgen, hervatte het LCPS de spreiding van coronapatiënten. Sindsdien zijn bijna 1100 mensen overgebracht naar ziekenhuizen in andere delen van het land. Op zondag werden twaalf mensen verplaatst naar andere regio’s, het laagste aantal in een maand tijd. Vorige week zondag waren er 38 verplaatsingen en de zondag daarvoor 30. Ruim twee weken geleden werden twee Nederlanders naar Duitsland overgebracht, maar zij konden vorige week terugkeren.