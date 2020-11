‘Werkende mantelzorger steeds vaker in de knel’

Bijna een op de drie mantelzorgers met een baan zit tegen een burn-out aan. Veel werkende mantelzorgers komen in de knel met hun zorgtaken door de coronacrisis. Dat meldt vakbond CNV, die onderzoeker Maurice de Hond 750 mantelzorgers naar hun mening en ervaringen heeft gevraagd. Dinsdag is het de Dag van de Mantelzorg.

“De coronacrisis plaatst mantelzorgers voor totaal nieuwe problematiek. Dagbestedingen die ineens gesloten zijn, belemmerende regels die zorgtaken bemoeilijken”, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. Hij spreekt van alarmerende cijfers. “Zorgwekkend. De werkende mantelzorgers is een onderbelichte groep die momenteel de ruggengraat van de samenleving vormt.”

Uit het onderzoek blijkt verder dat een op de tien ondervraagden (9 procent) zich vaker ziek meldt dan voor de coronacrisis. Een op de vijf ervaart minder begrip van de werkgever voor de mantelzorgtaken en krijgt ook minder verlof om die taken uit te voeren.

De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om mensen te verrassen die voor een ander zorgen, want “mantelzorg is niet vanzelfsprekend”. Nederland telt volgens de organisatie achter het initiatief 4,4 miljoen mantelzorgers.