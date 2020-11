Carbidschieten mag wel tijdens jaarwisseling

De veiligheidsregio IJsselland staat carbidschieten rond de jaarwisseling toe. Carbid valt niet onder het vuurwerkverbod, twittert de regio. “We begrijpen heel goed dat iedereen zin heeft in een plezierige afsluiting van dit bijzondere jaar.” Dat vindt ook de regio Noord- en Oost-Gelderland, waar eveneens geknald mag worden met carbid.

Carbidschieten is in het noorden en oosten van het land erg populair. Het idee is om een zo hard mogelijke knal te veroorzaken door carbid in een melkbus nat te maken. Er vormt zich dan een gas dat wordt aangestoken. Daardoor vliegt een deksel of bal in de hals van de melkbus met een grote dreun weg. Meestal zorgt een plaatselijke oudjaarvereniging ervoor dat er rijen melkbussen naast elkaar staan, die allemaal achter elkaar knallen.

Volgens IJsselland, waar onder meer Zwolle, Kampen en Deventer onder vallen, is het goed mogelijk om binnen de geldende coronamaatregelen met carbid te schieten. Noord- en Oost-Gelderland zegt: “Voor zover we het nu kunnen beoordelen en zolang er geen andere beperkingen gelden, staan we deze traditie toe.” In veel gemeenten geldt altijd al een meldingsplicht voor carbidschieten. De veiligheidsregio Twente beslist volgende week over het carbidschieten.