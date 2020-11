Bibliotheken: groeiende maatschappelijke rol door activiteiten

Bibliotheken organiseerden vorig jaar 15 procent meer activiteiten dan een jaar eerder, zo staat in onderzoek van CBS en de Koninklijke Bibliotheek (KB). Met 220.000 activiteiten wilden de bibliotheken de maatschappelijke rol vergroten. Zo zetten ze in op het bestrijden van laaggeletterdheid, het bevorderen van digitale inclusie en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling.

Bijna de helft van de activiteiten van bibliotheken waren gericht op educatie en ontwikkeling, zoals taalvaardigheid, digitale vaardigheden en mediawijsheid. Met 68.000 activiteiten (31 procent) werd er ook veel aandacht besteed aan het bevorderen van lezen, bijvoorbeeld voorleesmiddagen voor kinderen en het organiseren van leesclubs en boekpresentaties. Ook veel aandacht kregen de thema’s ‘ontmoeting en debat’, met bijvoorbeeld themacafés, en ‘kennis en informatie’, waaronder bijeenkomsten over werk en sollicitatie.

Met het aantal activiteiten groeide ook het personeelsbestand van bibliotheken. Zo kwamen er in vergelijking met 2018 15 procent meer vrijwilligers bij. De 22.000 vrijwilligers werden ingezet voor activiteiten over taalvaardigheid, digivaardigheidscursussen en voorlezen. De cijfers tonen volgens KB aan dat bibliotheken steeds meer verschuiven van de klassieke uitleenbibliotheek naar de brede maatschappelijke bibliotheek.

Dat is ook terug te zien in het ledenaantal, want 7 op de 10 kinderen en 1 op de 10 volwassenen waren in 2019 lid van de bibliotheek. Het aantal uitgeleende boeken nam, net als de laatste jaren, ook het afgelopen jaar af. Wel werden er 3,9 miljoen e-books uitgeleend, 10 procent meer dan een jaar eerder. Daarmee was 6 procent van de uitgeleende boeken in openbare bibliotheken een e-book. Daarnaast steeg ook het aantal downloads van luisterboeken.

Het kabinet kondigde vorige week dinsdag een sluiting van twee weken aan voor onder andere bibliotheken. Naar verwachting gaan die over een week weer open. Ondertussen kunnen er wel boeken afgehaald worden bij een loket.