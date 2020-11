Mauritshuis wordt tattoostudio voor de mensenrechten

Museum Mauritshuis in Den Haag fungeert op 12 december één dag als tattoostudio voor de internationale actie Human Rights Tattoo. Wie wil, kan er een van de letters laten zetten van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM) uit 1948. Die bestaat uit 6773 letters.

Elke letter uit die verklaring krijgt door de actie een eigen ambassadeur, aldus het museum, doordat ze alle 6773 op even zoveel personen worden getatoeëerd.

Op de website van initiatiefnemer Human Rights Tattoo kunnen 72 belangstellenden zich vóór 20 november aanmelden om ieder een letter te laten zetten. In het Mauritshuis vindt namelijk maar een deel plaats. In andere landen is al met de actie begonnen en weer andere landen gaan nog volgen.

Het getal 72 is gekozen omdat de UVRM twee dagen eerder 72 jaar bestaat.

“Als museum staan wij midden in de samenleving en hebben we ook een maatschappelijke rol te vervullen. Als wij hiermee een hele kleine bijdrage kunnen leveren aan het bewustzijn van het belang van de rechten van de mens, dan is onze deelname al zeer geslaagd”, denkt museumdirecteur Martine Gosselink.