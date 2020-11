Opnieuw 25 jaar cel voor dodelijke overval in flat Tilburg

Het gerechtshof in Den Bosch heeft de 25-jarige Juliandro A. in hoger beroep veroordeeld tot 25 jaar cel, voor het doodsteken van de 68-jarige Tilburgse Therèse Hiwat en een zeer gewelddadige woningoverval op een ouder echtpaar. A. woonde in hetzelfde flatgebouw als zijn slachtoffers. Beide misdrijven werden gepleegd in 2015.

A. doodde slachtoffer Hiwat op 26 april van dat jaar. Hij was via het balkon haar woning binnengedrongen. A. stak haar 41 keer en ging er vandoor met een pinpas, wat sieraden en een tablet. De man werd daags na het dodelijke geweld al opgepakt, maar kwam na een paar dagen weer vrij, omdat er niet genoeg bewijs was.

In december 2015 drong hij de flat binnen van een bejaard echtpaar. Hij stak de man neer en liet het paar vastgebonden achter. De deur van de slaapkamer deed hij op slot en sneed de telefoonlijn door.

Onder meer DNA-sporen en getuigenverklaringen hebben het bewijs tegen de ontkennende A. gevormd. De rechtbank legde A. eerder ook 25 jaar op.

A. weigerde aanvankelijk mee te werken aan een persoonlijkheidsonderzoek. Tijdens het hoger beroep heeft hij wel met deskundigen gesproken. Zij hebben geen stoornis kunnen vaststellen. Wel zijn antisociale en narcistische persoonlijkheidstrekken gebleken.

Volgens het hof heeft A. “geen enkel respect” voor het leven van anderen en heeft hij “de meest kwetsbare slachtoffers” gekozen. De maatschappij moet langdurig beschermd worden “tegen het gewetenloze en gewelddadige gedrag” van de man, aldus het hof. A. moet de nabestaanden van Hiwat en het overvallen echtpaar ruim 35.000 euro schadevergoeding betalen.