Aantal nieuwe coronagevallen stijgt voor derde dag op rij

Voor de derde dag op rij is het aantal nieuwe coronagevallen gestegen. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 6109 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) had op donderdag 5651 nieuwe gevallen gemeld, op woensdag 5417 en op dinsdag 4681.

In Amsterdam zijn afgelopen etmaal 423 besmettingen vastgesteld. In Rotterdam kwamen 330 gevallen aan het licht en Den Haag telde 177 positief geteste personen. Daarna volgen Utrecht (129 positieve tests) en Eindhoven (109).

In de afgelopen zeven dagen is het virus vastgesteld bij bijna 39.000 mensen. Dat is wel aanzienlijk minder dan de week ervoor, toen het aantal besmettingen steeg met ruim 56.000. Nog een week eerder kwamen er zelfs bijna 69.000 nieuwe gevallen bij.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 54. Amsterdam registreerde dat twaalf inwoners zijn overleden aan het virus. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend waren 89 sterfgevallen gemeld.

Sinds het begin van de uitbraak is het virus bij 436.000 mensen vastgesteld. Als het tempo van het aantal positieve tests aanhoudt, kan voor het einde van de maand het half miljoenste geval in Nederland worden geregistreerd.