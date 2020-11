BIJ1 van Simons wil met ‘linkse, groene’ koers in Tweede Kamer

Het verkiezingsprogramma van BIJ1, de partij van Sylvana Simons, is het “meest linkse, groene en inclusieve” van Nederland, aldus de oprichtster. De partij, dat zich inzet tegen racisme en discriminatie, presenteerde zaterdag het programma “met als hoofddoel: een samenleving die werkt voor iedereen”.

Als BIJ1 in de Tweede Kamer komt, wil het onder meer een ministerie van Gelijkwaardigheid oprichten, racisme binnen overheidsinstanties onderzoeken en “meer aandacht voor aangiftes en meldingen van racistisch geweld”. Ook kiest het voor een “groene, antikapitalistische koers”. Zo moet het minimumuurloon naar 14 euro. Ook pleit het voor een Nationaal Zorgfonds en “het in handen nemen van belangrijke sectoren van de economie”.

De partij heeft er bewust voor gekozen het programma niet te laten doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB). De modellen van dat instituut zouden “niet neutraal maar ideologisch zijn” en slechts beperkte voorspellende waarde hebben, laat socioloog Willem Schinkel via de partij weten.

Simons deed al eerder een gooi naar een Tweede Kamerzetel. Ze startte in de politiek bij DENK, maar begon later voor haarzelf met Artikel1. Ze haalde in 2017 vooral stemmen in Amsterdam en Rotterdam, maar had er nog bijna twee keer meer nodig om een zetel te bemachtigen. Naast Simons staan dit jaar onder meer Quinsy Gario, bekend van zijn activisme tegen Zwarte Piet, en hoogleraar Gloria Wekker op de kandidatenlijst.

In 2018 lukte het Simons wel een gemeenteraadszetel in Amsterdam te halen. Jazie Veldhuyzen volgt haar daar op als fractievoorzitter.