Nederland kan 3 miljoen doses krijgen van coronavaccin Moderna

De Europese Unie heeft met farmaceut Moderna een voorlopige deal voor 80 miljoen doses van diens coronavaccin, waarmee opnieuw positieve testresultaten zijn behaald. Vaccins waarvoor contracten zijn afgesloten worden na definitieve goedkeuring volgens een vaste verdeelsleutel aan de lidstaten toegekend. Nederland kan in dit geval rekenen op ruim 3 miljoen stuks (3,89 procent).

Moderna meldt dat voorlopige onderzoeksresultaten erop wijzen dat het potentiƫle vaccin voor 94,5 procent effectief is. De resultaten van een eerste veiligheidsproef, die eind september werden gepubliceerd, waren ook al veelbelovend. Het middel bleek goed aan te slaan bij ouderen, die gezien hun relatieve kwetsbaarheid een belangrijke doelgroep zijn. De bijwerkingen bleken vergelijkbaar met die van de griepprik.

Zorgminister Hugo de Jonge spreekt van “hoopvolle tussentijdse onderzoeksresultaten”. Hij juicht het toe dat het Europese geneesmiddelenbureau EMA ook het vaccin van Moderna versneld wil beoordelen. “Zo houden we de vaart erin en is er straks snel duidelijkheid over de effectiviteit en veiligheid van de verschillende vaccins.”