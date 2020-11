VSCD: Bijna helft theaters gaat in 2020 niet meer open

Bijna de helft van de Nederlandse theaters opent vermoedelijk dit jaar de deuren niet meer. De VSCD, de koepel van schouwburgen en andere podia, meldt dit op basis van een enquête onder zijn 136 leden.

Hieruit blijkt dat een groot deel van de theaters het logistiek niet meer kan bolwerken om dit jaar de deuren te openen en zich liever richt op het nieuwe jaar.

Het gaat zowel om kleine als grote theaters die dit jaar niet meer opengaan, zoals DeLaMar in Amsterdam, Diligentia in Den Haag en Theater aan de Vrijthof in Maastricht. Theater Carré heeft op de website alleen nog een aantal voorstellingen van de eindejaarsshow van Youp van ‘t Hek aangekondigd staan, en zelfs hiervan is niet zeker of Youp ze wel gaat spelen.

“De veranderende coronaregels en de onduidelijkheid die de overheid geeft over de nabije toekomst zijn loodzwaar voor de podia”, zegt een woordvoerder van VSCD. “Het is logistiek niet meer te bolwerken om elke keer de voorstellingen af te gelasten en weer alle bezoekers op te moeten bellen en de tickets te moeten restitueren.” Bovendien is het aanbod momenteel minimaal.

“Ook de meeste artiesten zien dit als een verloren jaar en hopen volgend jaar weer aan de slag te kunnen. Het is voor niemand op welke manier dan ook lucratief om nu iets te spelen.” Dat de theaters vermoedelijk later deze week weer dertig mensen mogen ontvangen, doet daar volgens de woordvoerder niets aan af.

De rest van de theaters probeert nog wel voor zover mogelijk voorstellingen op het podium te brengen. “De meeste theaters vinden dat cultuur aanbieden een kerntaak is die boven alles verheven is. Maar er is momenteel niemand die daadwerkelijk geld verdient met dat soort avonden voor een handvol bezoekers.”

Vrijwel alle theaters hebben de afgelopen maanden flink moeten bezuinigen, blijkt verder uit de enquête. Het is niet duidelijk hoeveel arbeidsplaatsen dit heeft gekost. Echte faillissementen hebben zich voor zover bekend nog niet voorgedaan. “Dat hebben de steunmaatregelen van de landelijke overheid, provincies en gemeenten tot nu toe weten te voorkomen. Maar alle financiële reserves zijn op. Dus de podia zijn nog lang niet uit de gevarenzone.”