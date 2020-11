OM eist 5 jaar cel tegen rapper Joey AK voor brute ontvoering

De officier van justitie eist gevangenisstraffen tot vijf jaar tegen rapper Joey AK en zijn vrienden voor een gewelddadige ontvoering van een moeder en haar twee kinderen tijdens de jaarwisseling. Zelf hoorde de 23-jarige rapper in de rechtbank in Amsterdam de hoogste straf tegen zich eisen. Het OM ziet hem als leider van het plan en dicht hem de grootste rol toe bij de ontvoering en bedreiging.

De brute ontvoering speelde zich af in Almere. Daar zou de moeder tijdens de oudejaarsnacht ernstig zijn mishandeld, omdat ze geld zou hebben gestolen van Joey AK, die in de Almeerse woning een tas met 100.000 euro had gestald.

Volgens het OM heeft Joey AK de vrouw negen keer met een pistool tegen haar hoofd en knie geslagen en overgoten met kokend water, waardoor ze eerstegraads brandwonden opliep.

De politie wist haar met de kinderen van 3 en 7 jaar oud op 1 januari te bevrijden. Bij de verdachten zijn in totaal vijf vuurwapens en ongeveer 200.000 euro aan contant geld gevonden en in beslag genomen. Joey AK, die ook terechtstaat voor witwassen, beweert het geld cash te hebben verdiend met optredens. Het OM zegt dat hij het verdiende met zware criminaliteit.

De verdachten ontkennen het slachtoffer te hebben ontvoerd. Ze zeggen dat ze op oudejaarsdag vrijwillig meeging van haar woning in Amsterdam-Noord naar het huis in Almere, om een conflict uit te praten. Een van hen, Sudneyson B. (20), erkent wel dat hij de vrouw tot bloedens toe heeft geslagen, met zijn handen en niet met zijn wapen. Tegen B., die in september vrijkwam en een enkelband kreeg, eiste het OM dinsdag een celstraf van 2,5 jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Tegen medeverdachte Nathaniël O. (20) eiste het OM een celstraf van drie jaar waarvan een een halfjaar voorwaardelijk. Tegen Nathaniël D. (22), die net als B. met een enkelband rondloopt, eiste het OM twee jaar cel, waarvan eveneens een halfjaar voorwaardelijk.

Het OM wil daarnaast dat de rechtbank alle verdachten een contactverbod oplegt. Ze mogen geen contact hebben met het slachtoffer en haar kinderen, maar ook niet onderling. “Ze hebben een slechte invloed op elkaar”, zei de officier van justitie.

In het proces staan zes verdachten terecht. De huurster van het huis in Almere is niet aanwezig, voor haar eiste het OM vrijspraak wegens gebrek aan bewijs voor witwassen. Joëls 27-jarige broer Frank H., alias rapper Drechter, staat op een later moment terecht omdat zijn advocaat pas genezen is van corona.