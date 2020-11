Verdachte terrorisme opgepakt in Rijssen

De politie heeft in Rijssen een 44-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man in 2013 in Syrië een leidinggevende positie gehad binnen de groepering Ahrar al Sham. Hij was vermoedelijk verantwoordelijk voor de geldstromen van de groepering.

De verdachte heeft de Syrische nationaliteit en heeft een tijdelijke verblijfsvergunning voor Nederland, aldus het OM. Bij de doorzoeking van zijn woning is beslag gelegd op telefoons en andere gegevensdragers.

De rechtbank Rotterdam heeft Ahrar al Sham in 2019 bestempeld als een terroristische organisatie.

De aangehouden verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam.