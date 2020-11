Alle basisschoolkinderen gaan een boom planten

Alle kinderen op de basisschool gaan een boom planten. Dat heeft minister Carola Schouten (Natuur) afgesproken met de provincies. Het maakt onderdeel uit van hun bossenstrategie om er de komende tien jaar 37.000 hectare bos bij te krijgen, dat is een toename van het bosgebied met 10 procent.

Door elk kind een keer tijdens hun tijd op de basisschool een boom te laten planten komen er jaarlijks rond de 180.000 bomen bij. Het moet de kinderen volgens de minister bewust maken van het belang van bomen, maar ook hun kennis en plezier ervan vergroten.

De komende tien jaar moet er 15.000 hectare bos bijkomen in overleg met terreinbeheerders zoals Staatsbosbeheer en particuliere grondeigenaren. Verder wordt gekeken om 19.000 hectare bos bij steden, dorpen en overgangszones tussen natuur en landbouwgebieden aan te planten. Daar wordt nog financiering voor gezocht. Ten slotte zal bos dat sinds 2017 is gekapt om plaats te maken voor andere natuur zoals heide, worden gecompenseerd. Het gaat het om 3400 hectare.

Dat er een bossenstrategie moest komen is afgesproken in het Klimaatakkoord. Al in februari kondigde minister Schouten aan 10 procent meer bos te willen. De plannen moeten er ook voor zorgen dat er meer soorten bomen van verschillende leeftijd komen. Hierdoor moet de kwaliteit van het bos verbeteren.