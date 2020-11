D66 wil dat kabinet opschiet met invoering rekeningrijden

Coalitiepartij D66 wil dat het kabinet vaart maakt met voorbereidingen om het rekeningrijden in te voeren. De partij wil dat om files en stikstofuitstoot tegen te gaan. De plannen van D66 gaan veel verder dan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wil.

Rutger Schonis (D66) wil dat het kabinet er nu al werk van maakt zodat het volgende kabinet er verder mee bezig kan. Vorig jaar werd afgesproken dat een definitief besluit over rekeningrijden pas in 2025 komt.

Schonis wil de minister houden aan afspraken uit het klimaatakkoord, dat vorig jaar is gesloten. “Het is een mooi begin dat de afspraken op papier staan”, zegt hij. “De volgende stap is dat de afspraken ook worden uitgevoerd.”

Het ministerie van FinanciĆ«n heeft vorige maand becijferd dat de grootste winst qua files en uitstoot wordt gehaald door een spitsheffing in combinatie met een heffing die afhangt van locatie, tijdstip en uitstoot. D66 is hier voorstander van. De motorrijtuigenbelasting kan volgens de partij ook worden afgeschaft. “Het is eerlijker te betalen voor een auto die rijdt, dan voor een auto die stilstaat.”

Hoewel er nu minder files staan door corona is rekeningrijden volgens D66 nog steeds nodig, omdat het verkeer na de crisis weer aantrekt. Eerder deze maand schreef het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) dat files in 2025 in het gunstigste geval even lang zijn als in 2019 en in het ergste geval 20 procent langer. De groeiende bevolking en naar verwachting aantrekkende economie verklaren deze toename, aldus het KiM.

Van Nieuwenhuizen wil dat alleen elektrische rijders meer gaan betalen, omdat zij wel gebruik maken van de weg maar geen accijnzen betalen bij de brandstofpomp. Dat vindt de minister niet eerlijk. Vorig jaar zei ze dat het “voor mij niet had gehoeven” dat FinanciĆ«n opnieuw de maatregel ging onderzoeken.

Ook is ze mordicus tegen een spitsheffing. Vorig jaar noemde ze die maatregel “een gruwel” in De Telegraaf.