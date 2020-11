Rutte: geen vertraging door heftige discussies binnen kabinet

De “heftige discussies” die binnen het kabinet de afgelopen tijd zijn gevoerd over de aanpak van het coronavirus, hebben niet geleid tot vertraging in de besluitvorming, zegt premier Mark Rutte tijdens het coronadebat. De oppositie viel Rutte aan op berichten in de media over onderlinge ruzies en beschuldigingen aan onder meer het adres van zorgminister Hugo de Jonge, die “debiele, feitenvrije waanideeën” zou hebben.

PVV-leider Geert Wilders spreekt van “betonrot in het kabinet”, vooral ook omdat het van binnenuit is gelekt naar journalisten. Hij snapt dat er ruzie kan ontstaan en met deuren wordt geslagen, maar het is nu niet goed en het is schadelijk voor het beeld bij het publiek. Ook de SP en PvdA maken zich daar zorgen over.

Rutte wil niet zeggen of de beweringen kloppen of niet, maar erkent dat kabinetsleden er nu eenmaal in staan als “mensen van vlees en bloed, met grote emoties”. Dat er wordt gelekt, vindt Rutte ook niet goed, maar discussies onder de bewindslieden zijn volgens hem juist wenselijk. Het tegendeel zou erger zijn, dat de ministers alleen maar zouden luisteren en knikken naar De Jonge, Tamara van Ark en hemzelf, stelt Rutte. Hij benadrukt dat alle bewindspersonen er gewetensvol in zitten. Dat komt volgens hem niet alleen door de betrokkenheid bij de eigen beleidsterreinen, maar ook omdat de coronacrisis voor iedereen een persoonlijke impact heeft.

SP-leider Lilian Marijnissen meent dat de ruzies wel degelijk leiden tot een vertroebeling in de aanpak. Dat zou volgens haar verklaren dat sommige maatregelen tegenstrijdig zijn en daarom leiden tot verwarring bij de bevolking. Ook dat spreekt Rutte tegen. Hij wil niet weglopen voor discussies en ze leiden volgens hem ook niet tot onduidelijkheid. Het kabinet biedt de crisis gezamenlijk het hoofd, verzekerde de premier de Kamer. Dat het niet altijd helder is, komt volgens hem vooral omdat de “werkelijkheid zich niet laat kneden”.