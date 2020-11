Zeventien illegalen ontsnappen uit detentie op Curaçao

Zeventien ongedocumenteerde Venezolanen op Curaçao zijn dinsdag aan het begin van de avond (lokale tijd) ontsnapt uit barakken die op het terrein staan van de SDKK-gevangenis. Gevangenisbewaarders sloegen om half zeven hierover alarm. De zeventien mannen hadden een gat gemaakt in een betonnen muur, waardoor zijn ze ontsnapt, maakte de politie bekend.

Na de ontdekking begon de politie een grote opsporingsactie. Daarbij is één man na negen uur ’s avonds aangehouden. Zestien ongedocumenteerden waren rond middernacht nog voortvluchtig. In de afgelopen weken zijn er diverse ongedocumenteerde Venezolanen aangehouden die met een bootje illegaal het eiland probeerden te bereiken. Zij waren allemaal vastgezet in de barakken.

De Curaçaose overheid maakte dinsdag eerder op de dag bekend dat ze op 1 december ongedocumenteerde Venezolanen terug naar Venezuela willen brengen per vliegtuig. Officieel is er geen verkeer mogelijk tussen beide landen in verband met de coronacrisis. Het gaat om een speciale repatriëringsvlucht. Momenteel zitten nog ongedocumenteerde mannen en vrouwen in de barakken. Met de vlucht wil men ook Curaçaoënaars terugvliegen die al lang wachten op een mogelijkheid om uit Venezuela te komen.